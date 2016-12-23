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Nevşehir'de FETÖ operasyonundan iki kişi daha tutuklandı

Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında iki kişi daha tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan inşaat mühendisi T.S. ve esnaf A.Y. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır." denildi.

(COŞ-SK)



23.12.2016 11:25:13 TSI

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