Kaymakam Keskin, terörle mücadele gazisine taziye ziyaretinde bulundu
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Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin Kalın köyündeki terörle mücadele gazisi Turan Çetinkaya ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Keskin geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Ayşe Çetinkaya'nın eşi Musa Çetinkaya ve terörle mücadele gazisi oğlu Turan Çetinkaya'ya taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.
Muhtar Beşir Koç'tan da köy hakkında bilgi alan Keskin gazinin ve ailesinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
(UY-SK)
23.12.2016 11:26:44 TSI
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