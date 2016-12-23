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Kartepe'nin en iyi fotoğrafları görücüye çıkıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserleri vatandaşların beğenisine sunacak.

Kartepe Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, ödül töreni ve eserlerin sergilenmesi ile fotoğraf severlerin beğenisine sunuluyor. 24 Aralık Cumartesi Günü Saat 14.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek tören ile dereceye giren eserler sergilenecek. Kartepe'nin doğasını, tarihini, turistik ve kültürel değerlerini konu alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, fotoğraf severler tarafından yoğun ilgi görmüş, yarışmaya 334 fotoğraf sever 1 bin 161 fotoğraf ile katılım göstermişti.

(İG-Y)



23.12.2016 11:30:59 TSI

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