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Okutur; "Yurt dışı ve yurt içindeki fuarlarda bölgenin tanıtımını yapıyoruz"

23 Aralık 2016 Cuma, 11:27
Okutur; "Yurt dışı ve yurt içindeki fuarlarda bölgenin tanıtımını yapıyoruz"
Okutur; "Yurt dışı ve yurt içindeki fuarlarda bölgenin tanıtımını yapıyoruz"

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, yurt dışı ve yurt içindeki çeşitli fuarlarda sürdürdükleri etkin tanıtım çalışmaları ile yeni sezonda turizm krizini hafifletmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Muğla'nın, Türkiye ve Avrupa'nın en değerli bölgesi olduğunu dile getiren DOKTOB Başkanı Yücel Okutur; "Dünya'da 195 adet tarihi ören yerleri olan, 1484 kilometre hiç el dokunulmamış doğal kıyıları olan ve tarımsal çeşitlilik yönünden yılda 3 defa tarım yapılabilme imkanı olan; Narenciye, Zeytin, Zeytinyağı, Bal gibi ürünlerde, üretim rekorları kıran başka bir şehir yok." dedi.
- "Doğal yapıyı bozmadan ekonomiye katkıyı arttırmak gerekiyor"
Muğla'da müthiş bir zenginliğin var olduğunu aktaran Okutur; "Bu zenginliğin; Tarım, tarihi değerler ve turizm ile ekonomiye dönüşü yeterli değil. Yapmamız gereken Muğla'nın doğal yapısını bozmadan turizme ve ekonomiye olan katkıyı daha yüksek seviyeye çıkartmaktır. Bu şekilde bölge insanının da refah seviyesi yükselecektir." diye konuştu.
Yüzyıllar boyunca bu topraklarda yaşayan çeşitli uygarlıkların bütün tarihi değerlerinin ayakta olduğunu hatırlatan Okutur; "Bu bölgenin doğal yapısını koruyarak yaşatma çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda Muğla Üniversitemizin de çok ciddi çalışmaları var. DOKTOB olarak bizde üniversitemiz ile iş birliği protokolü imzaladık. Protokol gereği su ürünleri fakültemiz tarafından Köyceğiz gölü, Dalyan kanalının raporları çıkartıldı. Turizm fakültemiz ile okullarımızda okuyan çocuklarımızı turizm konusunda nasıl geliştirebileceğimiz konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Mimarlık fakültemiz ile sanat sokakları projemizi geliştirdik." ifadelerini kullandı.
- "Amacımız bölgede organik tarımı yaygınlaştırmak"
Tüm bölgede organik tarım yapıldığı takdirde verimin artacağını ifade eden Okutur, iyileştirilmiş tarım ile üreticinin maliyetlerinin de düşeceğini belirtti.
Çandır Mahallesinde 3 yıldır "Organik Köy" projesinin devam ettiğine değinen DOKTOB Başkanı Okutur; "Buradaki üreticilerimiz organik tarım sertifikalarını aldılar. Çok sıkı bir şekilde denetimler yapılıyor. Tarım ürünleri yılda 2 veya 3 defa denetimden geçiyor. Yaprak, toprak ve meyve analizleri yapılıyor. Önümüzdeki yıl organik ürün belgeleri alınacak ve ürünlerin değeri artacak. Bölgedeki bütün arazilerde iyileştirilmiş tarım uygulayarak, kimyasal ilaçlar kullanılmadan hem ürünün kalitesini hem de pazardaki fiyat değerini yükselterek üreticinin ekonomik seviyesini de yükseltmiş olacağız." şeklinde konuştu.
- "Yurt dışı ve yurt içindeki fuarlarda bölgenin tanıtımını yapıyoruz"
Yurtdışındaki fuarlarda Turizm Bakanlığı tarafından DOKTOB için stant ayrıldığını söyleyen Okutur; "Bizde rahatlıkla giderek bölgemizin tanıtımını yapabiliyoruz. Çeşitli acenteler ile görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay Londra'da bir fuara 2 arkadaşımız DOKTOB adına giderek çok ciddi temaslarda bulundular. Görsel ve yazılı basında bölgemizin güzelliklerini anlatmaya çalışıyoruz. Çeşitli promosyonlar yaptırıyoruz. Bölge Belediyelerimiz tanıtım konusunda adeta can siperane çalışıyorlar. Bölge Belediyelerimiz tüm fuarlarda bize desteklerini esirgemiyorlar. Ocak ayında Hollanda'da bir fuar olacak. DOKTOB olarak, yetkin 2 arkadaşımızı görevlendirdik. Bölgenin tanıtımını yapacağız. Ardından belediyelerimiz ile birlikte İstanbul'da EMİTT fuarına katılacağız. Bu fuarda yapacağımız tanıtım ile Türkiye'mizin diğer güzide bölgelerinden misafirlerimizi bölgemize getireceğiz diye düşünüyorum. Yazın yerli misafirlerimiz ile turizm krizimizi bir nebze olsun hafifletmiş olacağız." dedi.

- "Futbol kamp tesisleri ve golf sahası bölge için şart"
Bölgenin kültür turizmine de uygun olması ile 12 ay sürdürülebilir turizm yapmanın gerekliliğine değinen Okutur şunları kaydetti; "Uzun süredir dile getiriyorum. Futbol takımlarının kış kamplarının bölgemizde olması turizm açısından önemli, örnek olarak Selçuk Belediyesi bu konuda güzel bir çalışma yaptı. Bizde futbol sahalarını yapabiliriz ama takımlarımız için tesisler olması lazım. Sürdürülebilir turizmde golf sahaları da çok önemli, bölgemizde Hilton'da yapılacak olan golf sahası çalışması imar prosedürleri yönünden halen engellenmekte, Dalaman marinası iptal edildi. Sarıgerme Mahallesinde 3 adet futbol sahası yapılamadı. Marka olmak ve ekonomik düzeyi yüksek turist için bu tesisler çok önemli, bunların hiç biri hayal değil sadece fikir birliği yaparak hayata geçirmemiz lazım. Bunun yanı sıra turizm tesislerinin belediyelere yardımcı olacağı çalışmalarımız var. Tesislerimizin çevresini kendimiz temizleyerek belediyelere destek olmaya çalışacağız. Tesislerdeki yemek artıklarını sokak hayvanlarına ayıracağız. Bu hayvanlarımızın rehabilite edilmesi gerekiyor. En önemli konularımızdan biriside tekneler, Dalyan'ın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Bu yıl teknelerin revizyonu yapılarak gerekli tedbirler alınacak. Akülü, şarjlı teknelerimiz ile daha iyi hizmet verileceğine ve aynı zamanda sahip olduğumuz bu muhteşem doğayı koruyacağımıza inanıyoruz."
(CC-MB-Y)

23.12.2016 11:27:56 TSI
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