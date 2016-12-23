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Varlığını getirenden vergi alınmayacak

23 Aralık 2016 Cuma, 11:40
Varlığını getirenden vergi alınmayacak
Varlığını getirenden vergi alınmayacak
- Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek:
- "Yeni Varlık Barışı Kanunu kapsamında, ülkeye sokulan varlıklardan hiçbir vergi alınmayacak"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, yurt dışından ülkeye varlıklarını getirmek isteyenler için sürenin 6 ay uzatıldığını hatırlatarak, yeni kanun kapsamında getirilecek varlıklardan hiçbir vergi alınmayacağını söyledi.
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek yaptığı açıklamada, süresi 31 Aralık 2016 tarihinde sona erecek ve kamuoyunda Varlık Barışı olarak bilinen 6736 sayılı düzenlemeye yoğun bir talebin olduğunu, bu kapsamda da Bakanlar Kurulu'nda sürenin 6 ay uzatılması yönünde karar alındığını anımsattı.
Yurt dışından getirilecek para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını içeren varlıkların nasıl ve ne şekilde elde edildiği sorgulanmadan bankalar ve aracı kurumlar tarafından kabul edileceğini kaydeden Özselek, "Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin bu varlıklarını banka ve aracı kurumların kabul etmeleri mecburi olacak. Yurtdışından getirilen varlıkların serbestçe tasarruf edilebileceği de taahhüt ediliyor. Getirilecek varlıklardan herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, gerçek ve tüzel kişiler bu varlıklarını getirdiklerinde hiçbir vergi ödemeyecekler. Yurtdışında bulunan altın, para, bono, tahvil, hisse senedi gibi varlıklarını yurda getirecek olan şirket veya gerçek kişilerden hiçbir vergi alınmamasına karar kılındı. Daha önceki yıllarda çıkarılan Varlık Barışı Kanunlarında yüzde 2'lik bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmaktaydı. Bu kez önceki düzenlemelerden farklı olarak yeni kanun kapsamında, ülkeye sokulan varlıklardan hiçbir vergi alınmayacak. Yeni Varlık Yasası Kanunu ile ülkemizde yaşayan ancak yurt dışında farklı sebeplerden dolayı varlıkları bulunanlar rahat bir şekilde bu varlıklarını ülkemize getirebilecekler" dedi.
(İHA-İP-Y)

23.12.2016 11:43:11 TSI
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