Suriye'den gelen ailelere giyim yardımı

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından Suriye'den gelen 4 aileye giyim yardımı yapıldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Muş'un Varto ilçesine gelen Suriyeli 4 aileye Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin sahip çıktı. Kaymakam Çetin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait sosyal marketten Suriyeli vatandaşlara giyim yardımında bulundu. Nerede bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak onların yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, "Bildiğiniz gibi ilçemizde dört Suriyeli ailemiz var. Arkadaşlarla birlikte evlerinde gerekli tespitler yapıldı. Kendilerine ellerimizden geldiğince yardımcı olacağız. Vakfımızın büyük bir giyim dükkanı var. Şu an burada giyim ile ilgili olan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Haftaya da inşallah diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bundan sonrada tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Nerede bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların yanındadır. Ne olursa olsun. Daha önceden de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespiti yapılan yardıma muhtaç kişilerin dosyaları doğrultusunda üç büyük firmanın sosyal marketimize yaptıkları yardımlar sayesinde maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımıza da gerekli giyim yardımları yapıldı. Yapılmaya da bundan sonrada devam edecektir. Suriyeli vatandaşlarımızın memnuniyetlerini gördük. Memnuniyetleri bizleri de memnun etmiştir. Vakfımız her zaman maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza yardım vermeye devam edecektir. Devletin sıcak eli her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Devlet olarak vatandaşımızı sevindirmişsek ne mutlu bize. Biz her zaman maddi durumu el vermeyen vatandaşlarımızın takipçisi olacağız. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarından başarılar dilerim" dedi.

Suriye'den Varto ilçesine gelen Ferit İbrahim adlı şahıs ise, Suriye'de durumların karışık olduğunu ve savaştan kaçıp geldiklerini ve burada yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

İsminin açıklamasını istemeyen ve Kobani'den geldiğini Kürtçe söyleyen bir kadın ise, "Kobani'den savaştan kaçıp geldik. Çok çetin günler geçirdik Bir engelli çocuğum var. Perişan olduk. Savaşın bitmesini ve güzel günleri bekliyoruz. Kaymakama yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

23.12.2016 11:43:25 TSI

