23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yenimahalle'de eğitim seminerleri devam ediyor

23 Aralık 2016 Cuma, 11:41
Yenimahalle'de eğitim seminerleri devam ediyor
Yenimahalle'de eğitim seminerleri devam ediyor

ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi tarafından Şentepe Kurs Merkezi'nde kız çocuklarının eğitimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi.
Ülkemizde kız ve erkek çocuk yetiştirme usulü, erkeğin kadına bakışı, kadının erkeğe bakışı, örfün kadına ve erkeğe bakışı, kadının sosyal ve ekonomik statüsü, kadının siyasi statüsü gibi konuların TÜİK verileriyle masaya yatırıldığı seminerde, katılımcılar da özeleştiri yaparak sıklıkla yapılan hataları oraya koydu. YENİMEK kursiyeri ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan Eğitim ve Aile Danışmanı Ali Dolgunyürek, "Bütün inançlarda kadının yeri her zaman erkekten önce gelmesine rağmen erkekler kadınları manipüle ederek eğitim, sosyal, ekonomik ve siyasi haklarını gasp etmişlerdir. Kadınların inisiyatif alarak kız çocuklarını bu manipülasyonlardan korumak, eğitim ve iş hayatlarına yönlendirmek temel görevleridir" dedi.
Kız çocuklarını yetiştirmede yapılan hataları sıralayan Dolgunyürek, "Aile büyükleri kızlardan çok erkek çocuklar için seviniyor. Erkek çocuklar için harcamanın sınırı yok, kızlara ise sınırlıdır. Erkek çocuk mutfağa sokulmaz. Kızlar sürekli erkeklere hizmet etmekle görevlidirler. Kızlar güneşin batışı ile evde olurken, erkekler daha geç saatlerde gelebilir. Erkekler eğitim sistemi içinde sürekli desteklenirken, kızlar bunu alamazlar. Erkek soyun devamını sağlayan olarak görülürken, kız el kapısına gidecek olarak görülür. Erkekler yalnız yolculuk yaparken, kızlar yapamaz. Erkekler kendilerini koruyabilir bilinci ile beslenirken, kızlara korunmaya muhtaçsın mesajı verilir. İffet duygusu kızlara verilirken, erkeklerin yaptıklarıyla gurur duyulur. Erkek çocuk doğuran kadın bunu gururla anlatırken, aynı şeyi kız çocuğu için hissetmez. Erkek ailenin daimi üyesi düşüncesi ile yetişirken, kız gideceği günü bekleyen misafirdir. Erkekler gerek yurt içi, gerekse yurt dışına çok rahat gönderilirken, kızlar gönderilmez. Gönderilseler bile etrafına güvenlik tedbirleri alınarak gönderilir. Erkek sevdiği kızı kaçırabilir. Kadın sevdiği adama kaçarsa cezalandırılır" dedi.

"Kızlara yönelik pozitif ayrımcılık yasaları uygulanmalı"
Dolguyürek, "Kızların okullaşma oranları artırılmalı. Ailede kız ve erkek çocuklara adalet ilkesince eşit imkanlar sunulmalı. Kız çocuklarının da erken yaşlarda işe girmeleri sağlanmalı. Kızların da erkek çocuklar ile aynı haklara sahip olduğu bilinci verilmeli. Kız ve erkekler ile ilgili hastalıklı bakış açılarının terk edilmesi için eğitim ve seminerler artırılmalı. Kız çocuklarının okuması ve iş hayatına katılımlı ile ilgili tiyatro oyunları sahnelenmeli. Hem kız hem erkek çocukların istismarlarının engellenmesi için ağır cezalar getirilmeli. Kız çocuklara vizyon ve misyon kazandırma çalışmaları yapılmalı. Kız çocukların özgür kararlar verebilmesi için üniversite bitirmeleri ve iş sahibi olmaları bilinci telkin edilmeli. Kızlara yönelik pozitif ayrımcılık yasaları uygulanmalı" diye konuştu.
(BC-CC-Y)

23.12.2016 11:43:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
TTB ve TPD'den ortak açıklama:
YEREL

TTB VE TPD'DEN ORTAK AÇIKLAMA:
Steaua Bükreş'in başı ismiyle dertte
YEREL

STEAUA BÜKREŞ'İN BAŞI İSMİYLE DERTTE
Uluslararası doğrudan yatırım verileri
YEREL

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ

YÖK doktora burs başvuru takvimi açıklandı
YEREL

YÖK DOKTORA BURS BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI
Chelsea kasasını dolduruyor
YEREL

CHELSEA KASASINI DOLDURUYOR

&quot;Müteahhidin kur zararını vatandaşa yüklediler&quot; iddiasına yanıt
YEREL

"MÜTEAHHİDİN KUR ZARARINI VATANDAŞA YÜKLEDİLER" İDDİASINA YANIT

Kültür ve Turizm Bakanlığından &quot;erken rezervasyon&quot; uyarısı
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN "ERKEN REZERVASYON" UYARISI
GRAFİKLİ - Suriye'de tahliye sırası Madaya ve Zebadani'de
YEREL

GRAFİKLİ - SURİYE'DE TAHLİYE SIRASI MADAYA VE ZEBADANİ'DE

Kış Gençlik Kampları için başvurular başladı
YEREL

KIŞ GENÇLİK KAMPLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Bakan Özlü Microsoft Türkiye heyetini kabul etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ MİCROSOFT TÜRKİYE HEYETİNİ KABUL ETTİ
Bilim adamları diş döken dinozor türü keşfetti
YEREL

BİLİM ADAMLARI DİŞ DÖKEN DİNOZOR TÜRÜ KEŞFETTİ
Yargıtay Başkanlar Kurulu:
YEREL

YARGITAY BAŞKANLAR KURULU:
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI
Gelir Vergisi Genel Tebliği
YEREL

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi
YEREL

EBOLA'YA KARŞI YENİ AŞI ÜRETİLDİ
AK Parti'den &quot;Cumhurbaşkanlığı sistemi&quot; kılavuzu
YEREL

AK PARTİ'DEN "CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ" KILAVUZU
Rehinli taşınır sicilini noterler tutacak
YEREL

REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİ NOTERLER TUTACAK
Korelilere &quot;Türkiye'ye yatırım&quot; çağrısı
YEREL

KORELİLERE "TÜRKİYE'YE YATIRIM" ÇAĞRISI
&quot;Yetişmiş iş gücü kalkınmanın itici gücü olacak&quot;
YEREL

"YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLACAK"
Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
Oscar Çin'e transfer oldu
YEREL

OSCAR ÇİN'E TRANSFER OLDU
Yaşar, YMD'nin yeni yönetimini ağırladı
YEREL

YAŞAR, YMD'NİN YENİ YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Hentbolda hedef bir ilki gerçekleştirmek
YEREL

HENTBOLDA HEDEF BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK