Ekopark'ta bakım onarım çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Ekopark'ta bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Şirintepe'de yaklaşık 40 dönümlük bir alan üzerinde bulunan Ekopark'ta bakım onarım çalışması yapılıyor. Ekopark'ın değişik noktalarındaki ağaç aksamlar, zamanla çürümeye başladı. Bunun üzerine Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek bölgedeki eskiyip, çürüyen aksamları yenileriyle değiştirmeye başladı. Yetkililer, çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söylediler.
(İG-RFK-Y)
23.12.2016 11:44:40 TSI
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