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Bilim ve sanat merkezi öğrencileri İZAYDAŞ'ta



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, İZAYDAŞ'a konuk oldu.

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZAYDAŞ'ı ziyaret etti. Genel Müdür Muhammet Saraç'ın ev sahipliği yaptığı programda öğrenciler, atık bertarafı ve alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretimi hakkında bilgi sahibi oldu. İZAYDAŞ, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İzmit Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören her yaş ve her sınıftan özel yetenekli 30 öğrenciyi ağırladı. Genel yetenek, resim ve müzik alanlarında eğitim gören öğrenciler, atığın bertaraf sürecinden alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretimine kadar İZAYDAŞ'ın tüm faaliyetlerini yerinde öğrenme imkanı buldu.

(İG-BB)



23.12.2016 11:45:50 TSI

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