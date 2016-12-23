23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mezoestetik ile yaşlanma korkusuna son

23 Aralık 2016 Cuma, 11:45
Mezoestetik ile yaşlanma korkusuna son
Mezoestetik ile yaşlanma korkusuna son

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Estetik Hekimi Dr.Alp Okutucu, Mezoestetik yöntemiyle yaşlanmanın son bulacağını söyledi.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Alp Okutucu, "Eğer çevresel etkilere fazlaca maruz kalan biriyseniz cildinizi çevresel yaşlanmadan koruyan Mezoestetik yöntemiyle cildinize güç, ifadenize gençlik katmanız mümkün" dedi.
Her gelen yeni günden sonra, cildin yaşlanmanın izlerini daha da fazla gösterdiğini kaydeden Dr. Okutucu, "Kırışıklıklarımız ve mimik hatlarımız daha belirgin hale geçiyor, cildimiz canlı görünümünü kirli bir renge bırakıyor, pürüzlenme her geçen gün daha fazla artıyor, cilt nemini kaybediyor ve memnuniyetsiz bir ifade ortaya çıkıyor. Üstelik ülkemizdeki fazla olan sigara tüketimi ve bol güneşin getirdiği olumsuzluklarda yaşadığımız cilt problemleri daha belirgin kılıyor".

Mezoestetik yöntemiyle cildinize güç, ifadenize gençlik katmanız mümkün
Estetik Hekimi Okutucu, "Eğer cilt yaşlanması ile etkili bir şekilde mücadele etmeyi düşünüyorsanız çevresel yaşlanmayı yavaşlatmak zorundasınız. Bunun için işe güneş ışınlarından korunmak ve sigara dumanından (ister kendiniz için ister duman altı olun) uzak kalarak başlamalısınız. Mümkün olduğu kadar temiz bir çevrede yaşamaya çalışmalı, hava kirliliğinden, egzoz dumanından cildinizi uzak tutmalısınız. Bu koruma çemberinin içine mümkünse ısı ve nem değişikliklerinden korunmayı da almaya çalışmalısınız. Eğer çevresel etkilere fazlaca maruz kalan biriyseniz cildinizi çevresel yaşlanmadan koruyan Mezoestetik yöntemiyle cildinize güç, ifadenize gençlik katmanız mümkün" diye konuştu.
Cildin daha sağlıklı, daha estetik ve daha genç gözükmesi için daha fazla yenilenme gücüne ihtiyacı olduğunu söyleyen Dr. Okutucu, "Tabiî ki daha fazla yenilenme gücü içinde daha fazla protein ve minerallere, daha fazla enzim ve koenzimlere, daha fazla antioksidan ve vitaminlere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Medikal Estetik Hekimi Dr.Alp Okutucu, son olarak Mezoestetik yönteminin nasıl uygulanıldığı ile ilgili bilgiler verdi. Dr. Okutucu, "Mezoestetik yöntemi sayesinde, küçük iğnelerle sinek ısırığı kadar bir acı ile cilt içerisine birçok noktaya CGF CD34+ enjekte edilerek cildin doğal yenilenme sistemine destek sağlanır. CGF CD34+ kozmetik uygulama etkinliğinden farklı olarak tamamen cilt içerisine verildiğinden uygulamanın yapıldığı anda cilt altında etkileşim başlar. Cilt daha sağlıklı ve daha kırışıksız görünümüne kavuşur. Ciltteki problemli görünümün büyüklüğüne bağlı olarak her yıl birer ay arayla cilde 2  3 defa uygulama yapmak faydalıdır" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-BA-Y)

23.12.2016 11:48:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tuzla Belediyesi vuslatın 743'üncü yılında Mevlana'yı andı
YEREL

TUZLA BELEDİYESİ VUSLATIN 743'ÜNCÜ YILINDA MEVLANA'YI ANDI
Harem'den Halep'e insani yardım seferberliği
YEREL

HAREM'DEN HALEP'E İNSANİ YARDIM SEFERBERLİĞİ
Gülsuyu ve Gülensu'ya &quot;Altın Arı&quot; ödülü
YEREL

GÜLSUYU VE GÜLENSU'YA "ALTIN ARI" ÖDÜLÜ
Başkan Yazıcı, gençlere &quot;Lider Yönetici&quot;liği anlattı
YEREL

BAŞKAN YAZICI, GENÇLERE "LİDER YÖNETİCİ"LİĞİ ANLATTI
Sultanbeyli'ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor
YEREL

SULTANBEYLİ'YE KİTAP KAFE VE BİLGİ EVİ GELİYOR
Saç dökülmesine saç dolgusu ile son
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİNE SAÇ DOLGUSU İLE SON
Zeytinburnu 5 yılda mini Barcelona oluyor
YEREL

ZEYTİNBURNU 5 YILDA MİNİ BARCELONA OLUYOR
İDO'dan sefer iptalleri
YEREL

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı temizlik seferberliği
YEREL

FATİH BELEDİYESİ YEDİKULE HAYVAN BARINAĞI TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Sokak hayvanlarına rengarenk yuvalar
YEREL

SOKAK HAYVANLARINA RENGARENK YUVALAR
ANALİZ - Halep sonrası Suriye krizinin geleceği
YEREL

ANALİZ - HALEP SONRASI SURİYE KRİZİNİN GELECEĞİ
Kaş ekiminde doğallığa dikkat
YEREL

KAŞ EKİMİNDE DOĞALLIĞA DİKKAT
Kartal Belediyesi, vuslatının 743'üncü yılında Mevlana'yı andı
YEREL

KARTAL BELEDİYESİ, VUSLATININ 743'ÜNCÜ YILINDA MEVLANA'YI ANDI
Gece körlüğüne dikkat
YEREL

GECE KÖRLÜĞÜNE DİKKAT
6 farklı ülkeden 10 şair &quot;Direniş&quot; şiirleri okudu
YEREL

6 FARKLI ÜLKEDEN 10 ŞAİR "DİRENİŞ" ŞİİRLERİ OKUDU