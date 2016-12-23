23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Nursaçan'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı

23 Aralık 2016 Cuma, 11:45
Başkan Nursaçan'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı

KAYSERİ (İHA) - Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Sarıkamış Harekatının 102'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Başkan Nursaçan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekâtı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekâtı, eksi 40 dereceye varan soğukta ve yazlık kıyafetle, ayağındaki çarıkla, aç ve susuz donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır.
Mehmetçik, Ay Yıldızlı Bayrak inmesin, Ezan susmasın,Müslüman dinini yaşasın diye şehadet şerbetini içti.
Bu harekât bizlere Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Bunca yıl sonra bugün bile baktığımızda ülkemiz üzerinde haince planlar yapıldığı aşikardır. Ancak bilinmelidir ki, Türk milleti üzerinde oynanan her türlü oyunu bugüne kadar yerle bir etmiştir ve bundan sonra da etmeye devam edecektir.
Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir.
Şehitlerimizin gözü arkada kalmasın, mekanları Cennet olsun. Zira emanet ettikleri Vatanımız ilelebet var olacaktır."
(SK)

23.12.2016 11:49:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ERÜ Evlilik Okulu Seminerleri
YEREL

ERÜ EVLİLİK OKULU SEMİNERLERİ

Kocasinan'da park seferberliği devam ediyor
YEREL

KOCASİNAN'DA PARK SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR
&quot;Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yıkamazlar&quot;
YEREL

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, BİZİ YIKAMAZLAR"
Kayseri'deki FETÖ davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ DAVASI
Kayserispor moral buldu
YEREL

KAYSERİSPOR MORAL BULDU
Bünyan'da doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı
YEREL

BÜNYAN'DA DOĞALGAZ KULLANIMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
FETÖ'nün il imamları tutuklandı
YEREL

FETÖ'NÜN İL İMAMLARI TUTUKLANDI
Kayseri'de bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü
YEREL

KAYSERİ'DE BİR KİŞİ KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
GÜNCELLEME - FETÖ'nün toplantıdayken yakalanan &quot;il imamları&quot; tutuklandı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ'NÜN TOPLANTIDAYKEN YAKALANAN "İL İMAMLARI" TUTUKLANDI

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
ERÜ'de 80 ülkeden 120 öğrenci, şehitler için hatim duasında bulundu
YEREL

ERÜ'DE 80 ÜLKEDEN 120 ÖĞRENCİ, ŞEHİTLER İÇİN HATİM DUASINDA BULUNDU
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Sanatçı-Yazar Ahmet Şafak imza gününde okurları ile buluştu
YEREL

SANATÇI-YAZAR AHMET ŞAFAK İMZA GÜNÜNDE OKURLARI İLE BULUŞTU
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Gönüllü Kültür Kuruluşları şehitler için gıyabi cenaze namazı kılacak
YEREL

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILACAK
Terör örgütü propagandasına hapis cezası
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS CEZASI
Kayseri'deki &quot;hipnoz ve işkence&quot; davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ "HİPNOZ VE İŞKENCE" DAVASI
Kayserispor'da belirsizlik sürüyor
YEREL

KAYSERİSPOR'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
AGÜ Talks Söyleşileri devam ediyor
YEREL

AGÜ TALKS SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2017 Yılına Hazır
YEREL

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILINA HAZIR
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI
İtfaiye Daire Başkanlığı yatılı yurtta kalan öğrencilere 'Yangın' eğitimi verdi
YEREL

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI YATILI YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERE 'YANGIN' EĞİTİMİ VERDİ