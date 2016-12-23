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Başkan Nursaçan'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı



KAYSERİ (İHA) - Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Sarıkamış Harekatının 102'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Nursaçan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekâtı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekâtı, eksi 40 dereceye varan soğukta ve yazlık kıyafetle, ayağındaki çarıkla, aç ve susuz donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır.

Mehmetçik, Ay Yıldızlı Bayrak inmesin, Ezan susmasın,Müslüman dinini yaşasın diye şehadet şerbetini içti.

Bu harekât bizlere Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bunca yıl sonra bugün bile baktığımızda ülkemiz üzerinde haince planlar yapıldığı aşikardır. Ancak bilinmelidir ki, Türk milleti üzerinde oynanan her türlü oyunu bugüne kadar yerle bir etmiştir ve bundan sonra da etmeye devam edecektir.

Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir.

Şehitlerimizin gözü arkada kalmasın, mekanları Cennet olsun. Zira emanet ettikleri Vatanımız ilelebet var olacaktır."

(SK)



23.12.2016 11:49:06 TSI

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