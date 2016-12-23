23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gülsuyu ve Gülensu'ya "Altın Arı" ödülü

23 Aralık 2016 Cuma, 11:48
Gülsuyu ve Gülensu'ya "Altın Arı" ödülü
Gülsuyu ve Gülensu'ya "Altın Arı" ödülü

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, yerinde dönüşüm ve sosyal sorumluluk projeleriyle 'Altın Arı Belediyecilik Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, "Kısa bir süre önce Gülsuyu-Gülensu Yerinde Dönüşüm planlarının da onaylanmasının ardından, ödülü kazanmamız daha da anlamlı hale geldi" dedi.
İmza Ajans ile Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırmalar Merkezinin (KEYSAM) ortaklaşa düzenlediği belediye alanında başarılı çalışmalara imza atan kişi ve kuruluşlara takdim edilen 'Altın Arı Belediyecilik Ödülleri', Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Ödülü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına alan Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, "Kısa bir süre önce Gülsuyu-Gülensu Yerinde Dönüşüm planlarının da onaylanmasının ardından ödülü kazanmamız daha da anlamlı hale geldi. 2014 yılında Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'la birlikte göreve başladık. Göreve gelmeden önce Başkanımız 'Maltepe Seninle Değişecek' sloganıyla genci, kadını, engellisi ve hemen hemen toplumun her katmanını göreve, aktörü olan yönetim koltuklarına davet etmişti. Bunun kapsamında göreve gelmemizle birlikte sosyal sorumluluk projeleriyle, öncelikle kadını özgür bir birey haline getirebilmek için ekonomik özgürlüğünü kazandırmak istedik. Bunun için de kadın girişimcilik mutfağı, halı atölyesi, cam atölyesi gibi birçok uygulamaya imza attık. Bununla yetinmedik bölgemizde uyuşturucuyla mücadele ediyoruz, gençlerimizin şuandaki en büyük korkulu rüyası ve mücadelesi bu. Uyuşturucuda mücadele merkezi içinde 'bağımsız ol, mutlu ol' kampanyasıyla birebir olarak şuan 184 gencimize ve ailemize kendilerini deşifre etmeden psikolog ve sosyologlarımızla eğitim verdirerek bu mücadelelerine yanlarında oluyoruz" dedi.

"Çalışmalarımızın onurunu kazandık"
Engelli vatandaşlara ilgili yaptıkları projelere de değinen Morsünbül, "Engelli vatandaşlarımızın da acınası bir birey değil, tam tersi toplumda yer alan sosyal yaşamda onurlu bir birey olmalarını sağlayabilecek şekilde onları onurlandıran hem kendilerini yaz kampına götürüyoruz, çevreyi onların yaşama katılabilmeleri için uygun hale getiriyoruz, hem de üreten engelliler merkezinde onların da ekonomiye katkıda bulunmasını ve kendilerinin de ekonomik özgürlüğünü kazanmaları adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu yaptığımız çalışmaların onurunu kazanmış olduk. Tabi bu ödül bize biraz daha sorumluluk yüklüyor ama bir yönden de sevindiriyor. Demek ki doğru yoldayız. Bu ödül töreninde bize bu sorumluluğu tekrardan hatırlatan ve bizi onurlandıran tüm heyete ve üyelere teşekkür ediyorum. Görev aldığımız her an, aldığımız her solukta bireyi daha da nasıl mutlu edebiliriz çabası içindeyiz. Geceyi gündüze kavuşturana dek çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.
(HB-MK-Y)

23.12.2016 11:52:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tuzla Belediyesi vuslatın 743'üncü yılında Mevlana'yı andı
YEREL

TUZLA BELEDİYESİ VUSLATIN 743'ÜNCÜ YILINDA MEVLANA'YI ANDI
Harem'den Halep'e insani yardım seferberliği
YEREL

HAREM'DEN HALEP'E İNSANİ YARDIM SEFERBERLİĞİ
Mezoestetik ile yaşlanma korkusuna son
YEREL

MEZOESTETİK İLE YAŞLANMA KORKUSUNA SON
Başkan Yazıcı, gençlere &quot;Lider Yönetici&quot;liği anlattı
YEREL

BAŞKAN YAZICI, GENÇLERE "LİDER YÖNETİCİ"LİĞİ ANLATTI
Sultanbeyli'ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor
YEREL

SULTANBEYLİ'YE KİTAP KAFE VE BİLGİ EVİ GELİYOR
Saç dökülmesine saç dolgusu ile son
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİNE SAÇ DOLGUSU İLE SON
Zeytinburnu 5 yılda mini Barcelona oluyor
YEREL

ZEYTİNBURNU 5 YILDA MİNİ BARCELONA OLUYOR
İDO'dan sefer iptalleri
YEREL

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı temizlik seferberliği
YEREL

FATİH BELEDİYESİ YEDİKULE HAYVAN BARINAĞI TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Sokak hayvanlarına rengarenk yuvalar
YEREL

SOKAK HAYVANLARINA RENGARENK YUVALAR
ANALİZ - Halep sonrası Suriye krizinin geleceği
YEREL

ANALİZ - HALEP SONRASI SURİYE KRİZİNİN GELECEĞİ
Kaş ekiminde doğallığa dikkat
YEREL

KAŞ EKİMİNDE DOĞALLIĞA DİKKAT
Kartal Belediyesi, vuslatının 743'üncü yılında Mevlana'yı andı
YEREL

KARTAL BELEDİYESİ, VUSLATININ 743'ÜNCÜ YILINDA MEVLANA'YI ANDI
Gece körlüğüne dikkat
YEREL

GECE KÖRLÜĞÜNE DİKKAT
6 farklı ülkeden 10 şair &quot;Direniş&quot; şiirleri okudu
YEREL

6 FARKLI ÜLKEDEN 10 ŞAİR "DİRENİŞ" ŞİİRLERİ OKUDU