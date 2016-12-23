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Öğrencilerden örnek davranış



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mustafa Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kahta Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Mustafa Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Değerler Eğitimi kapsamında Okul Müdürü Nevzat Güzel, öğretmen ve öğrencilerle birlikte Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Öğrenciler, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak karanfil dağıttı. Hastalarla duygulu anlar yaşadıklarını ifade eden Müdür Nevzat Güzel, toplumda ihtiyaç sahibi kim olursa olsun insanların yanında olunması gerektiğini söyledi. Müdür Nevzat Güzel, gerçekleşen ziyaret ile öğrencilere empati kurma yeteneğinin sağlanması, sağlıklı iken kıymetinin bilinmesi gerektiği bilincinin verilmesini hedeflediklerini ifade etti. Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, ziyaretle ilgili memnuniyetini dile getirerek Okul Müdürü Nevzat Güzel, Öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

Program, öğretmen ve öğrencilerin hastalarla çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(HT-SD-Y)



23.12.2016 11:53:56 TSI

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