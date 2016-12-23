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Başkan Kayda üniversiteli gençleri ağırladı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ile Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Salihli Belediyesi'nin yaptığı projeleri ve hizmetleri yakından takip ettiklerini ifade eden üniversiteli gençler, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kayda'ya teşekkür ederek, Ülkü Ocakları Başkanı Şentürk ile birlikte ziyaret anısına plaket takdim ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, ziyaretlerinden ötürü Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Şentürk ile Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatına teşekkür ederek, eğitimlerini sürdüren gençlere derslerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

(BA-SC)



23.12.2016 11:55:29 TSI

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