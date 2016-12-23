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Kulu'da Özel sektör ve kurum müdürleri tanışma yemeğinde bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde özel sektör ve kurum müdürleri tanışma yemeğinde bir araya geldi.

Kulu'da bulanan bir restoranda gerçekleştirilen tanışma yemeğinde özel sektör müdürlerinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları müdürleri ve AK Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Talayhan ile davetliler katıldı. Yemeğe katılan AK Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Talayan, yemeğin ve tanışma ve kaynaşma için önemli olduğunu söyledi.

(ÖS-AH-Y)



23.12.2016 11:59:19 TSI

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