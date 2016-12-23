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AÜ ile Antalya Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik protokolü

23 Aralık 2016 Cuma, 11:58
AÜ ile Antalya Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik protokolü
AÜ ile Antalya Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik protokolü

(Fotoğraflı)

Adem Akalan
ANTALYA (İHA) - Denetimli Serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin çalıştırılmalarını esas alan işbirliği protokolü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal tarafından imzalandı.
Hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması olan Denetimli serbestlik protokolü AÜ ile Antalya Başsavcılığı arasında imzalandı.
En temel misyonu, genç ve yetişkin hükümlülerle eğitim ve iyileştirme çalışmaları yaparak bu kişileri topluma yeniden kazandırmak olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, iki temel çalışma alanı bulunuyor. Bunlardan birincisi özellikle madde bağımlısı hükümlüler ile ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik altında erken tahliye edilen hükümlülerin, toplum içinde, gerektiğinde elektronik cihazlar da kullanılarak denetim ve takiplerini yapmak. İkincisi ise, hükümlülerin madde bağımlılıklarından arındırılması ve kontrollü bir şekilde toplumla bütünleşmelerini sağlamak için, olumlu davranış değişikliğine yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmaları uygulamak.
Hükümlünün risk ve ihtiyaç analizi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmalar kapsamında, bireysel rehberlik görüşmeleri, psiko-sosyal grup çalışmaları, kişisel gelişim seminerleri ve diğer kurumlarla işbirliği halinde bilgilendirme seminerleri verilmekte.
"150 hükümlü çalıştırılması planlanıyor"
Kamu hizmeti uygulamaları ile hem toplum vicdanı rahatlatılmakta, mağdurun kanunlara ve topluma olan güveni yeniden sağlanmakta, yükümlü cezasını çekerken kamu yararına çalıştığı için kendini toplumun bir parçası olarak hissetmekte ve aynı zamanda kamunun büyük giderlere mal olan işleri ücretsiz olarak yerine getirilmekte. Bireysel ve toplu çalışma şeklinde kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde yaygın olarak yerine getirilen kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırma cezaları Akdeniz Üniversitesi ile de işbirliği halinde yerine getirilecek. Daha önceki yıllarda yükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılması ile ilgili olarak herhangi bir işbirliği yapılmamış ve imzalanan protokolle AÜ'ye bağlı birimlerde 2017 yılında 150 yükümlünün çalıştırılması planlanıyor.
"Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"
Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen başka proje ise hükümlülerin kendi işini kurmaları suretiyle ekonomik olarak ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu yolla suçtan uzaklaştırılmalarını sağlamaya yönelik geliştirilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" projesi. Proje ile Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi ile işbirliği halinde hükümlülere yönelik "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" düzenlenecek. Bu kapsamda 2014 yılında 24, 2015 yılında 26 ve 2016 yılında ise 59 hükümlünün bu eğitimi alması sağlandı. 2017 yılında da hükümlülerin talepleri doğrultusunda durumları uygun olan hükümlülere bu eğitimler verilecek.
Solmaz: "Uyuşturucu ile ilgili projelerimiz var"
Daha önce bu protokolü Antalya Valiliği ile imzaladıklarını ifade eden Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "AÜ ile sadece yükümlülerin çalıştırılması ile ilgili bir protokol imzalamıyoruz. Üniversitenin bilgi birikimini biliyoruz ve onlardan yararlanmayı düşünüyoruz. Gerek üniversiteden gerek üniversitede görev yapan hocalardan özellikle çalışmalarımızdan katkı almak istiyoruz. Bu kapsamda uyuşturucu ile ilgili projelerimiz var. O projelerimizle ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Mağdurlara ve kadınlara yönelik yapacağımız projelerde belediyelerle yaptığımız çalışmalar var. Özellikle kadın mağdurlara yönelik çalışmalarda çok önemli. Bir de çocuklarla ilgili projelerimiz olacak. Bu projelerde en büyük desteğimiz büyükşehir belediyesi ve AÜ rektörlüğümüz olacak. Üniversite ile yaptığımız protokol bizim yaptığımız faaliyetlerle ilgili olarak özellikle yükümlülerin çalışmalarıyla hem üniversiteden destek almak hem de üniversitenin bu konuda üniversitede çalıştırılması. Bazı yükümlülerin üniversite çatısı altında özellikle bu işte ehil hocalarla çalışabilecekleri yerleri belirleyerek orada onların tekrar topluma kazandırılmalarını sağlamak" şeklinde konuştu.
Ünal: "Sosyal olarak çok önemli bir proje"
AÜ birçok proje içerisinde yer almakta olduklarını dile getiren AÜ Rektörü Mustafa Ünal, "Şehir için ne yapılması gerekiyorsa üniversite bu konuda üstüne düşeni yapmaya hazır. Sadece başsavcılığımızla değil bir çok Antalya'da protokolleri yapıyoruz. Bu proje sosyal olarak çok önemli bir proje. Mahkemelerce ya da denetimli serbestlik müdürlüğünce kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmasına karar verilen kişilerin bir kısmının üniversitemizde istihdamını edeceğiz. Bu konuda üniversite olarak biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
(AA-

23.12.2016 12:01:53 TSI
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