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Sabah pazarının esnafı ateş yakarak ısınıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te etkili olan soğuk havalara rağmen dükkanlarını erken saatte açan sabah pazarı esnafı, mangala koydukları odunları yakararak ısınmaya çalışıyor.

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava Kilis'te de yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Genelde ılıman bir ilkime sahip olan Kilis'te son dönemlerde dondurucu soğuklar yaşanırken, esnaf soğuk havalara rağmen iş yerlerini erken saatte açıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte iş yerlerini açmaya başlayan Sabah Pazarı'ndaki esnaf, dondurucu soğuğun etkisini ise mangalda yaktıkları ateşle azaltmaya çalışıyor. Mangaların içerisinde odun yakarak ısınmaya çalışan esnaf, soğuk havalar nedeniyle müşteri sayısında da yaşanan düşüşten de şikayetçi oluyor.

Esnaflar, soğuk havada açmak zorunda kaldıkları iş yerlerine çok az sayıda müşteri geldiğini fakat buna rağmen kepenk açmak zorunda olduklarını ifade etti.

(MAD-Y)



23.12.2016 12:04:55 TSI

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