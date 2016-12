YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ'lü genç girişimci 180 bin TL yatırım aldı

SAÜ'lü genç girişimci 180 bin TL yatırım aldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olan ve Sakarya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ADAPTTO'daki Girişim Atölyesi Ön Kuluçka Programı, Sakarya Üniversitesi'nde girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor.

2013 yılından itibaren toplam 65 girişimciye destek veren Girişim Atölyesi (http://www.girisimatolyesi.net/), Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin iş fikirlerini hayata geçirmeleri için girişim ekosistemi sunuyor. Ekosistemin içerisinde eğitim, mentörlük ve devlet teşviklerine başvuru danışmanlığının yanı sıra melek yatırımcılık ağlarına da ulaşım imkanı sağlanıyor.

Her yıl yüzlerce iş fikri alan Girişim Atölyesi, faaliyete başladığı günden bu yana 5 şirketleşme, 2 devlet desteği ve 1 yatırım alınmasını sağladı. Girişim Atölyesi 2017 yılında yeni girişimci yarışmaları, girişimci kampları ve girişim odaklı eğitimler düzenleyerek, girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Sakarya Üniversitesi Rektörü ve Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Bu yıl Girişim Atölyesi'nin içerisinde yer aldığı inkübasyon (ROSEM Kuluçka) binamızı tümden yeniledik, restore ettik. Genç girişimcilerimiz için nezih bir çalışma ortamı haline getirdik. Bu amaçla fiziksel ve teknolojik altyapıya önemli yatırım yaptık. Öğrencilerimizin iş fikirlerini hayata geçirmeleri için üniversitemiz ile teknokentimizin tüm imkânlarını seferber etmiş bulunuyoruz. Böylece girişimci öğrencilerimiz için modern standartlarda girişim hızlandırma mekanizmalarını hayata geçirmiş olduk" dedi.

ADAPTTO Girişim Atölyesi'nin, girişimcilere finansal destek sağlayan melek yatırımcı ağları ile işbirliği protokolleri bulunuyor. Bu protokol çerçevesinde girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansal desteklerin sağlanması hedefleniyor. Merkezde, yatırımcılar ile girişimciler arasında köprü kurularak, girişimci iş fikirlerinin hayata geçirilmesine önemli destek sağlanıyor.

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, "2023 vizyon hedeflerimize ulaşmanın yegane yolu var, o da Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Sakarya Teknokent'te yüksek katma değerli ürün, hizmet veya yazılımlar üretilip ülkemizin kalkınmasına destek olurken, bu ekosistemin sürdürülebilirliğinin teminatı olan genç girişimcilerimizin de elinde tutuyor ve onları sahip oldukları inovatif fikirleriyle iş dünyasına hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi M. Talha Çuhadaroğlu ve iki arkadaşı, bir sohbet sırasında "otonom araçlardan" bahsedilmesi üzerine fikir geliştirerek bu alanda çalışmaya başladı. Aynı zamanda Girişim Atölyesi 2016 çağrısına da başvuru yapan girişimciler, ADAPTTO aracılığı ile İstanbul'da düzenlenen girişim-yatırımcı görüşmesine katıldılar. Burada iş fikirlerini yatırımcılara sunan SAÜ'lü genç girişimciler Proline Ventures'tan 180 bin TL yatırım almayı başardılar.

Sakarya Üniversitesi'ndeki genç yetenekler, geliştirdikleri "kullanım asistanı" cihazıyla binek ve ağır vasıta araçlar ile motosikletleri otonomlaştıracak. Yaklaşık 3 yıldır yaptıkları çalışmalar ve araştırmalardan sonra "robotik teknoloji", "insansız hava araçları" ve "otonom araç sektöründe" hizmet vermek amacıyla "Connect-ION" adlı projeyi başlatan ve Girişim Atölyesi'ne kabul edilen girişimciler, çalışmanın ilk aşamasında "kullanım asistanı" adını verdikleri cihazı uygun maliyetlerle araçlara entegre ederek binek ve ağır taşıtlar ile motosikletleri otonom araçlara çevirmeyi hedefliyor. Bu sayede araca monte edilecek kullanım asistanıyla sürücülere daha güvenli ve konforlu bir sürüş imkânı sağlanacak.

Üzerinde çalıştıkları projenin otonom araç sektörüne hitap ettiğini belirten Çuhadaroğlu, "Otonom araç sektörü dünyada çok büyük bir potansiyele sahip. Şu anda belli başlı otomotiv firmaları bu ürün üzerinde çalışıyor. Teoride öğrendiğimiz birikimi otonom araç dünyasına sensörlerden veri olarak gerçekleştirme kararı aldık. Bu şekilde sensörlerden aldığımız verileri ilk etapta araç içerisine kuracağımız platforma entegre etmek istiyoruz" diye konuştu.

Çuhadaroğlu, sürücüsüz otomobillerin çeşitli yasal süreçlerden dolayı tamamen otonomlaştırılmış vaziyette olmadığını belirterek, hala kaza yapma risklerinin bulunduğunu ifade etti.

Otonom araç sektörüne, "kullanım asistanı" adını verdikleri ve prototipini ürettikleri ürünleriyle girmek istediklerini dile getiren Çuhadaroğlu, "Şu an dünyada otonomlaştırılmayı bekleyen 1 milyar araç bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmakta. Dünyada bir-iki üreticinin dışında direkt otonom araç üreten firma bulunmamakta ve 2020'den önce diğer firmaların otonom araçlarını piyasaya sürmesi şu anda öngörülmüyor. Connect-ION bu anlamda bir Dünya Markası olabilecek potansiyele sahip" diye konuştu.

Çuhadaroğlu, "kullanım asistanı" adlı ürünün araç içerisine yerleştirilecek bir sensör ve devre kiti olduğunu kaydederek, "Kullanım asistanıyla kullanıcılar eski araçlarına yaptıkları yatırımları herhangi bir şekilde çöpe atmadan daha uygun maliyetlerde takılacak sensör kitiyle araçlarını daha akıllı, güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.

(BB)



23.12.2016 12:05:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER