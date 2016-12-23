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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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DİKA'dan gazetecilere ziyaret

23 Aralık 2016 Cuma, 12:15
DİKA'dan gazetecilere ziyaret
DİKA'dan gazetecilere ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetini ziyaret etti.
Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü tarafından karşılanan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, gazetecilerle DİKA'nın yeni vizyonu ve çalışma stratejisi üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Altındağ, bir yıla aşkın süre önce Genel Sekreterlik görevini üstlendiği DİKA'nın sorumluluk alanı olarak belirlenen Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin'de insan üzerine yapılacak yatırımlara daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.
DİKA'nın yeni dönemde sadece Mardin'de değil, diğer sorumluluk sahasında bulunan illerde de daha aktif daha enerjik bir çalışma sistemi içinde olacağını kaydeden Altındağ, kurum bünyesinde çok enerjik ve ufku açık uzmanlarla beraber çalıştıklarını, ekibinde bulunan uzmanlarla bölgeye gerek sosyal gerekse de ekonomik anlamda önemli katkılarda bulunacaklarının sözlerini ekledi. Altındağ, "Yerel yönetimlerden edindiğim tecrübeyi şuanda bulunduğum DİKA genel sekreterliği görevimle bütünleştiriyorum. Bölgemizdeki yerel yönetimlerle birlikte yürüteceğimiz ortak çalışmalarla önümüzdeki dönemde inanıyorum ki, özellikle de istihdam alanlarında insana yatırım anlamında başarılı projelere hep birlikte imza atacağız. Bu bölgede bizim önceliğimiz geçlerin istihdam sahibi olmasıdır. TRC 3 Bölgesi olarak adlandırılan bölgesi olarak tanımlanan Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de her şehrimizin kendine özgü farklı alanlardaki zenginliklerinden söz edebiliriz. Şehirlerimizin bu özelliklerine özel olarak hazırlanacak projelerde öncelikle istihdam sağlayacak, gençlerimize iş alanları oluşturacak projelere öncelikli olarak destek olacağız. Tarımda, Turizm'de Sanayi yatırımlarında başta olmak üzere iş alanları ve imkânları oluşturacak projelerde ekonomik yatırımları destekleyeceğiz. Sadece ekonomik yatırımlar da değil, bununla birlikte bölge illerimizin sahip olduğu potansiyeli sosyal projelerle de tanıtım anlamında katkılarda bulunacağız" dedi.
Bölge illerinde istikrarlı kalkınma ivmesi yakalanması için seçilmişiyle, atanmışıyla gazetecisiyle hep birlikte enerji harcayıp, bölge illerinin kalkınmasına destekte bulunulması gerektiğinin altını çizen DİKA Genel Sekreteri Altındağ, DİKA olarak geçmişte sadece hibe veren bir birim olmaktan çok istihdamı teşvik edip, destekleyen bir birim olarak anılmayı hedeflediklerinin altını çizdi.
(MSK-MP-Y)

23.12.2016 12:15:53 TSI
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