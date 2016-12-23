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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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321 tutuklu personel var

23 Aralık 2016 Cuma, 12:17
321 tutuklu personel var

DÜZCE (İHA) - Düzce'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 771 kamu kurum ve kuruluşunda çalışan personel hakkında işlem yapıldı. Halen 321 personel tutuklu bulunuyor.
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Darbe girişiminden bu yana devletin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 771 personel hakkında işlem yapıldı. Bu personellerden halen 321'i tutuklu bulunurken, 699'u görevden uzaklaştırıldı. 17 personel halen firari durumdayken, 13 personel ise göz altında bulunuyor. 106 personel adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 503 kişi ise meslekten ihraç edildi.
(AY)

23.12.2016 12:20:59 TSI
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