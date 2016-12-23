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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'e 68,5 milyon TL'lik 7 yeni tesis

23 Aralık 2016 Cuma, 12:17
Mersin'e 68,5 milyon TL'lik 7 yeni tesis

MERSİN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılışı gerçekleştirilen 151 tesisten 7'si Mersin'de. Sulama ve taşkın koruma tesislerinden oluşan 7 eserin toplam yatırım bedeli 68 milyon 582 bin lira.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından Ankara'da toplu açılışı gerçekleştirilen, toplam 4 milyar liralık 151 eserden Mersin de payına düşeni aldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tamamladığı 7 adet tesisin de toplu açılış töreni ile hizmete alındığı bildirildi. Hizmete alınan DSİ'ye ait eserlerin sulama ve taşkın koruma tesislerinden oluştuğu belirtilen açıklamada, "DSİ tarafından tamamlanan tesisler ile Mersin'de toplam 7 bin 130 dekar zirai araziye sulama suyu sağlanacak, 4,2 milyon metreküp su depolanacak. Ayrıca tek tesis olarak değerlendirilen 7 adet taşkın koruma tesisi ile de 7 yerleşim yeri taşkın zararlarından korunacak. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 68 milyon 582 bin TL" denildi.
(KYM-Y)

23.12.2016 12:21:06 TSI
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