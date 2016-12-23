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Meclis üyelerinden Gevaş Belediyesine ziyaret

23 Aralık 2016 Cuma, 12:18
Meclis üyelerinden Gevaş Belediyesine ziyaret
Meclis üyelerinden Gevaş Belediyesine ziyaret

(Fotoğraflı)

Yusuf İdiz
VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ı makamında ziyaret ederek, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Belediye Başkanı Sinan Hakan'ı makamında ziyaret eden Van Büyükşehir Belediyesinin AK Partili meclis üyeleri, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Rasim Aslan ve yapımcı Rıdvan Atabey, yeni yapılan belediye binasından dolayı "hayırlı olsun" temennisinde bulundular. Meclis üyeleri adına konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili M. Salih Özbek, "Biz belediye hizmet binası tamamlandıktan sonra gelememiştik. Şimdi ise başkanımıza hayırlı olsun demeye geldik. Gevaş gerçekten kısa sürede oldukça mesafe kat etti. Bir dokunuşla ilçeyi modern bir hale getiren başkanımıza biz de destek olmaya geldik. Burada çok iyi hizmetler yapan başkanımızı AK Partililer olarak acaba bir faydamız dokunur mu diye sormaya gedik. Bizler her konuda başkanın yanındayız" dedi.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Hakan da, ilişki sermayesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Hakan, "Bazen bir şey anlatmaya gerek yok. Siz bir şeyler yaparsanız iş zaten sizi anlatır. Bir de ilişki sermayesi çok önemli. Ben buna çok önem veriyorum. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmez, ama ilişkileriniz iyi olursa o zaman işler yoluna girer. Bir de halk ile olan ilişkiler de çok önemlidir. Bazen yolunda gitmeyen işler de bir bakmışsınız yoluna girmiş. Bu da arkanıza eğer dua varsa oluyor" şeklinde konuştu.
Yapılan istişare toplantısının ardından meclis üyeleri tekrar Van'a döndü.
(Yİ-MSA-Y)

23.12.2016 12:22:33 TSI
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