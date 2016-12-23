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Vali Tapsız'dan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaret

23 Aralık 2016 Cuma, 12:18
Vali Tapsız'dan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaret
Vali Tapsız'dan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaret

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.
Vali Tapsız, ziyarette Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal'dan odanın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Esnaflarımızın temelini oluşturan ahiliğin medeniyetimizin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde, çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü bulunduğunu belirten Vali Tapsız, "Ahilik bilinciyle hareket eden esnaflarımız, bir taraftan sosyal barışın sağlanmasına hizmet ederken, diğer taraftan mesleki ilkeler etrafında şekillenen dayanışma gücüyle toplumumuzun ve devletimizin ayakta kalmasına yardımcı olmaktadır" dedi.
Oda temsilcilerinin sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirterek, belirlenecek doğru strateji ile sorunların daha kısa süre içerisinde çözülebileceğini ifade eden Tapsız'a ziyaretin sonunda, Başkan Uysal tarafından üzerinde Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus Emre ve Piri Reis'in yer aldığı plaket hediye edildi. Başkan Uysal, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
(MD-AH-Y)

23.12.2016 12:22:47 TSI
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