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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'teki yerel gazeteler denetlendi

23 Aralık 2016 Cuma, 12:20
Siirt'teki yerel gazeteler denetlendi
Siirt'teki yerel gazeteler denetlendi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt il merkezinde günlük, ilçelerde de haftalık yayın yapan vasıflı yerel gazeteler, Siirt Valiliği tarafından oluşturulan Basın Kontrol Kurulu tarafından denetlendi.
Siirt Valiliği İl Basın Kontrol Kurulu Başkanı İl Basın ve Hakla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Uras, Kontrol Kurulu Üyesi İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürü Ömer Engin ve sarı basın kartlı kontrol kurulu gazeteci üyesi Siirt'te Sonsöz Gazetesi Muhabiri Mehmet Niyazi Deniz tarafından yerel gazeteler denetlenerek, yayın periyodu hakkında rapor düzenledi.
Raporda gazete içeriği, haber, ilan, kategori, dizgi-baskı, personel, gazete arşivi, tutulması zorunlu defterler, fikir işçilerinin SSK primleri ve özlük hakları gibi konuların yanı sıra gazetelerin eksiklikleri ve çalışan fikir işçilerinin sorunları ile sosyal güvencelerine ilişkin bilgiler yer aldı.
Bu kapsamda yerel gazeteleri yerinde inceleyen denetleme kurulu üyeleri, çalışmalarını bir rapor haline getirdi.
İl Basın Kontrol Kurulu Başkanı Uras, Basın İlan Kurumunun Teşkiline dair 195 sayılı kanun ve bu kanuna ilişkin yeni yayımlanan "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği" ile ilgili yapılan mevzuat değişiklikleri hakkında gazete sahiplerine bilgiler aktarıldığını, yapılan iş ve işlemlerin bu yönetmelik kapsamında değerlendirileceğini belitti. Uras, denetleme kurulunun hazırlayacakları denetim raporlarının sonuçlarını, Kaymakamlıklara ve gazetelere tebliği edileceğini sözlerine ekledi.
(MND-MP-Y)

23.12.2016 12:23:55 TSI
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