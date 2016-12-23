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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik Sakarya Gazetesi'nden Başkan Yalçın'dan ziyaret

23 Aralık 2016 Cuma, 12:22
Bilecik Sakarya Gazetesi'nden Başkan Yalçın'dan ziyaret
Bilecik Sakarya Gazetesi'nden Başkan Yalçın'dan ziyaret

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te faaliyet gösteren Sakarya Gazetesi ortağı Mücahit Erdal, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Bilecik gündemi, habercilik ve basın konuları konuşulurken Başkan Yalçın ziyaretlerinden dolayı Mücahit Erdal'a teşekkür etti. Ziyaretin ardından konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Bilecik Sakarya Gazetesi ortaklarından ve yazarlarından Mücahit Erdal belediyemizi ziyaret etti. İlçemiz ve gazetecilik hakkında istişarelerde bulunduk" dedi.
(CKT-CY-Y)

23.12.2016 12:25:27 TSI
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