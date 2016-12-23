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Doktor Hasan Aydın 'uzman' oldu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı kadrosunda uzmanlık eğitimi alan Dr. Hasan Aydın uzman tabiplik bitirme sınavını başarıyla tamamlayarak, Kütahya'da Sağlık Bakanlığı kadrosunda mezun olan ilk uzman tabibi olmaya hak kazandı.

Uzm. Dr. Hasan Aydın'ın mezuniyet törenine, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği genel Sekreteri Uzm. Dr. İsmail Zehir, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Vekili Uzman Dr. Sabahattin Altıntaş, Fakülte Sekreteri Kutlu Önal, öğretim görevlileri ve hekimler katıldı.

Müdür Çamköy, Dr. Zehir ve diğer yetkililer, Dr. Hasan Aydın'ı tebrik ederek, bundan sonra ki meslek hayatında başarılar dilediler.(EFE)



23.12.2016 12:37:11 TSI

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