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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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KYK'dan Halep'e destek

23 Aralık 2016 Cuma, 12:46
KYK'dan Halep'e destek
KYK'dan Halep'e destek

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Karabük İl Kadir Öztürk, "Halep bizdir, Halep bizdendir" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.
KYK Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde Halep'e yardım kampanyası başlattığını belirten Öztürk, Karabük'te de kampanyaya destek vereceklerini söyledi.
Öztürk bu kapsamda Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'i ziyaret ederek, kampanya hakkında bilgiler vererek destek istedi.
Öztürk, 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında toplanacak yardımların 2 Ocak 2017 tarihinde 81 ilde Kızılay Şubelerine teslim edileceğini kaydetti.
(YE-YE-Y)

23.12.2016 12:49:29 TSI
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