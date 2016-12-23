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Balıkesir'de FETÖ' den kapatılan dershane, Halk Eğitim Merkezi oldu

23 Aralık 2016 Cuma, 12:47
Balıkesir'de FETÖ' den kapatılan dershane, Halk Eğitim Merkezi oldu
Balıkesir'de FETÖ' den kapatılan dershane, Halk Eğitim Merkezi oldu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kapatılan FETÖ Dershanesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çay caddesindeki 4 katlı ve 16 derslikli binaya taşınırken, yeni binada ilk kursta açıldı.
Burhaniye' de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamulaştırılan dershane binası, bundan böyle Halk Eğitim Merkezi Kursları'na ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 5 yıldan bu yana, Küçüksanayi Sitesi yanındaki Mesleki Eğitim Merkezi binasında hizmet veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Çay caddesindeki eski dershane binasına taşındı. Yeni binada, Emlak Danışmanlığı Kursu başlatıldı. Sezonda açılan kurs sayısının 100'ü geçtiğini anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç, "Yeni binaya taşınmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güne kadar kullandığız bina, hem şehir dışında hem de yetersizdi. Bu binada, 16 derslik var. Hem de çarşı merkezinde bir bina. Bunun için bundan böyle, kurs sayısı ve çeşidi artacaktır. Bize bu binanın tahsisini sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Burhaniye Kaymakamlığına ve daire müdürlerine teşekkür ediyoruz" dedi.
(FT-UGR)

23.12.2016 12:50:41 TSI
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