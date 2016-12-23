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3. Aydın Romatoloji Günleri sempozyumu tamamlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Romatoloji Bilim Dalı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Aydın Romatoloji Günleri sempozyumu tamamlandı.



Sempozyumun oldukça verimli geçtiğini belirten Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Taşkın Şentürk "Bu sempozyumda ana Romatoloji konusu olarak Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalığını seçtik. Gün boyu SLE hastalığı hakkında tüm eski ve yeni gelişmeler; klinik özellikleri, ayırıcı tanı ve tanıdaki güçlükler, eski ve yeni tedavi seçenekleri konusu uzman hekimler tarafından ayrıntılı olarak tartışılarak diğer sistemik romatizmal hastalıkların, özellikle güncel tedavi değerlendirmelerinin tartışıldığı oturumlara da yer verdik'' dedi



Hem Ege Bölgesinden hem de Ege bölgesi dışından Trabzon, Ankara, Adana, Antalya ve Isparta gibi illerden, konusunda deneyimli öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katıldığı sempozyuma, konuşmacı ve katılımcı olarak toplam 79 hekim katıldı. Sempozyum tüm katılımcı hekimlerin memnuniyeti ile sona erdi.

(MB-Y)



23.12.2016 13:03:33 TSI

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