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Sason'da 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde eğitim gören 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı.

Sason İlçe Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere temin edilen kıyafetler, öğrencilere ulaştırıldı. Yapılan giyim yardımıyla ilçe merkezi ve köylerde okuyan toplam 5 bin 170 ihtiyaç sahibi öğrenci kışlık yeni kıyafetlerine kavuştu. İlçe kaymakamı Tekin Dundar, ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yardımı yaptıklarını belirtti.

(SÖ-MP-Y)



23.12.2016 13:19:07 TSI

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