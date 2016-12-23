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Sason'da 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı

23 Aralık 2016 Cuma, 13:15
Sason'da 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı
Sason'da 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı

(Fotoğraflı)

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde eğitim gören 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı.
Sason İlçe Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere temin edilen kıyafetler, öğrencilere ulaştırıldı. Yapılan giyim yardımıyla ilçe merkezi ve köylerde okuyan toplam 5 bin 170 ihtiyaç sahibi öğrenci kışlık yeni kıyafetlerine kavuştu. İlçe kaymakamı Tekin Dundar, ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yardımı yaptıklarını belirtti.
(SÖ-MP-Y)

23.12.2016 13:19:07 TSI
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