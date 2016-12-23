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LÖSEV'den çocuklara yılbaşı eğlencesi



(Fotoğraflı)



AFYONKARAHİSAR (İHA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Afyon Temsilciliği tarafından, kentteki lösemili çocuklar için "yılbaşı eğlencesi" adı altında moral gecesi düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda lösemili çocuk ve ailesi katıldı. 10 yaşındaki kızı da lösemi hastası olan ve ilik nakli yapılan LÖSEV İl Temsilcisi Ramazan Öz etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"LÖSEV olarak her zaman çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek için çalışıyoruz. Tedavi süreleri tamamlanan ve sağlıklarına kavuşan çocuklar için Yılbaşı Etkinliği moral gecesi düzenledik. Çocuklarımız gönüllerince eğlendiler ve onlara çok güzel moral oldu."

Öte yandan etkilikte çocuklar pastada keserek palyaço eşliğinde eğlendiler.

(GC-



23.12.2016 13:33:51 TSI

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