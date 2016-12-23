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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Mezra yolları kilit parke ile örülüyor

23 Aralık 2016 Cuma, 13:33
Mezra yolları kilit parke ile örülüyor
Mezra yolları kilit parke ile örülüyor
- Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı: "Vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin kırsaldaki en büyük yerleşim birimi olan 10 bin nüfuslu Mezra Mahallesinde alt yapı problemleri tek tek çözülüyor. Birecik Belediyesi ekipleri, mahallenin yollarını kilit parke ile örüyor.
Birecik Belediyesi, verimli toprakları ile bölgenin meyve-sebze deposu konumundaki Mezra mahallesinde, alt ve üst yapı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yağmur yağdığında çamurdan geçilemez hale gelen yollar, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kilit parke ile kaplanıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, daha önce belediye olan ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mahalleye dönüşen Mezra'ya bugüne kadar önemli hizmetler götürdüklerini söyledi. Mahallede şu ana kadar 100 bin metrekare kilit parke döşediklerini vurgulayan Pınarbaşı, "Milletimize hizmet için çıktığımız bu yolda, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizden gelen taleplerin başında da yol geliyor. 'Yol medeniyettir' bilinciyle hareket ederek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için tüm ekiplerimizde var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Mezra mahallesi sakinleri de yolların kilit parke ile kaplanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Pınarbaşı'na teşekkürlerini iletti.
(BB-AOA-Y)

23.12.2016 13:35:47 TSI
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