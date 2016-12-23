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Sıraya göre değil, ihtiyaca göre hizmet

23 Aralık 2016 Cuma, 13:40
Sıraya göre değil, ihtiyaca göre hizmet
Sıraya göre değil, ihtiyaca göre hizmet

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, mahallelerde sıraya göre değil, ihtiyaca göre hizmet yapıldığını, bu durumdan da herkesin çok memnun olduğunu söyledi.
Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya yaptığı açıklamada, "İlçemizde, birlik ve beraberlik içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Muhtarlar olarak çok iyi bir uyum yakaladık. Mahallelerimize gerçekleşecek hizmetler de sıraya göre değil, ihtiyaca göre yapılıyor ve bu durumdan herkes çok memnun. Yoğun kar yağışı sonrası mahallelerimizde birçok yol kapandı ve koordineli çalışmalar ile yol açma çalışmalarını belediyemiz aracılığı ile gerçekleştirdik. Belediye ile uyumlu çalışıyoruz. Her konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Bizler de vatandaşlara karşı mağdur olmuyoruz. Mahalle muhtarları arkadaşlarımızla birçok önemli sosyal projelerde de yer alıyoruz. Aktif bir muhtarlar derneğimiz var. Önce sorunu dinliyor sonra çözüme kavuşturuyoruz. Yeni yılda da bu böyle devam edecektir" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

23.12.2016 13:44:21 TSI
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