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Ülkü Ocaklarında kan değişimi



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanı Kadir Güzel ocak başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı Muhabirine açıklamada bulunan eski ocak Başkanı Güzel, ocak başkanlığını yoğun iş temposu nedeni ile bırakma kararı aldığını söyledi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından verilen kararın uygun görüldüğünü ifade eden eski ocak Başkanı Kadir Güzel, "Yaşanan süreç içerisinde bizlere destek olan gönüldaşlarıma ve her seviyede görev alan ülküdaşıma teşekkür ediyor ve kendilerinden helallik diliyorum. Altı yıla yakın bir süre azim ve imanla hizmet etmeye çalıştım. Görevi devralan kardeşim Ahmet Akbayır'ın da aynı inançla hizmet edeceğinden şüphem yoktur. Camiamıza ve Kırşehir halkına muhabbetlerimi sunuyorum."dedi.

Yeni ocak Başkanı Ahmet Akbayır ise Ülkü Ocaklarında başkan yardımcısı olarak görev yapmakta idi.

(EÖ-SK)



23.12.2016 13:50:01 TSI

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