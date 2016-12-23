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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği 4. Eğitim kursu tamamlandı



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ERZURUM (İHA) - Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşirelere yönelik üçüncü dönem programının ardından dördüncü dönem eğitim programı da tamamlandı.

Kurs Koordinatörlüğünü Hemşire Reyhan Keskin ve eğitim sorumlusu Gülay Uludağ ın yaptığı eğitim programına 11 kursiyer katıldı.

6 hafta süren Kurs süresince teorik derslerin yanı sıra yoğun bakım ünitelerinde klinik uygulamalara da yer verildi.

Kursun gerçekleşmesinde Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'nün yanı sıra; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Tıbbi Farmakoloji , Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinden de destek alındı.

Kurs sonunda yapılan teorik sınav sonunda 11 kursiyer "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon" belgesi almaya hak kazandı.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aslı Sağlık Bakanlığından alınmak üzere kursiyerlere temsili sertifika verildi.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım kursuna Türkiye nin çeşitli illerinden katılan kursiyerler; "Oldukça verimli geçen ve gerçekten öğretici olan bu kursun yanında Erzurum da çok mükemmel ağırlandık kendimizi evimizdeymiş gibi hissettik, bize imkanları sağlayan Bölge Eğitim Hastanesi Yönetimine özellikle sağlık hizmetleri müdürü sayın Emine Duduya bize kurs süresince eğitimleri veren hekimlere, Eğitim sorumlusu Gülay hanıma Koordinatör Reyhan hanıma çok teşekkür ediyoruz" dediler.

DÖRDÜNCÜ DÖNEMDE 80 MEZUN..

Sağlık Bakanlığı koordineli yapılan yoğun bakım hemşireliği eğitim kursu Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4.dönem olarak ta 80 mezun verdi.

(ERZ-AT-Y)



23.12.2016 13:50:28 TSI

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