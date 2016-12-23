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Malatya'da Kasım ayında bin 220 konut satıldı



MALATYA (İHA) - TUİK verilerine göre Malatya'da geçtiğimiz Kasım ayında bin 220 konut satıldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Malatya Bölge Müdürlüğü'nün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizler kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada Malatya'da Kasım ayında bin 220 konutun satıldığı belirtildi. Kasım ayında yapılan konut satışlarının bir önceki aya göre yüzde 8,3 artığı ifade edildi. Kasım ayında yapılan satışların 547 adedi ilk satış olurken 675 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Açıklamada Kasım ayında satılan bin 220 adet konutun 410'inin ise ipotekli olarak satıldığı bilgisi verildi.

(ZIG-SD-Y)



23.12.2016 13:57:01 TSI

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