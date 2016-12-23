YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bingöl'de kar yağışı etkili olacak

Bingöl'de kar yağışı etkili olacak



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Meteoroloji tahmin verilerine göre, Bingöl'de yarın kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları eksi 9 kadar gerileceği beklenirken, kar yağışının hafta içi de etkili olacağı belirtildi.

Son 24 yılın en sert kışını yaşayan Bingöl'de yeniden kar yağışı etkili olacak. Zorlu kış şartlarıyla boğuşan kırsal kesimdeki vatandaşlar, yeni kar yağışıyla birlikte son yılların en zor kışını geçirecek. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı hafta boyunca etkili olacak.



Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl, Elazığ ve Tunceli'de yer yer kar yağışlı geçeceğini duyurdu. Rüzgarların kuzey ve kuzey doğu yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği belirtilen duyuruda, gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olabileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

(YA-MP-Y)



23.12.2016 14:01:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER