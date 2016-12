YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trabzon'daki oda ve borsa başkanlarından İl Jandarma Komutanlığı'na ve Rus Konsolosluğu'na taziye ...

Trabzon'daki oda ve borsa başkanlarından İl Jandarma Komutanlığı'na ve Rus Konsolosluğu'na taziye ziyaretleri



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'daki oda ve borsa başkanları, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zuhal Akyüzlü, Of TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, TTSO Genel Sekreteri Hakan Gürhan, TTB Genel Sekreteri Şükrü Erüz, Of TSO Genel Sekreteri Murat Zırh'tan oluşan heyet, önce Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit'le görüşen heyet, yurtiçi ve yurtdışı terör operasyonlarında şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı, gazilerimiz için acil şifa dileklerini iletti. Albay Akşit ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Rus Başkonsolosluğu'na ziyaret

Heyet daha sonra Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu'na giderek, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti. Heyet adına bir konuşma yapan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Rus halkının acısını paylaştıklarını vurgulayarak, "Bu suikast Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir saldırı. Ancak bu tür saldırdılar iyi ilişkilerimizi bozamayacak" dedi.

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Dimitry Talanov ise ziyaret nedeniyle teşekkür ettiğini belirterek, "Acımızı paylaşmanız bizi memnun etti. Andrey Karlov Türkiye'yi çok seven birisiydi. Bu saldırı Türkiye ve Rusya'ya karşı yapılan bir terör eylemidir" diye konuştu.

Ziyarette daha sonra Başkonsolos Talanov'un çağrısı üzerine Andrey Karlov anısına oluşturulan bölümde saygı duruşunda bulunuldu. Heyet adına taziye defterine duygularını yazan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş ülke Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un bir kültür etkinliğinde suikast sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden yaralamıştır. İki ülke arasında diplomasi yönünden üstün gayret gösterilen ve başarısı geleceğe dönük önemli sonuçlar doğuracağı belli olan bu zorlu günlerde yapılan suikast çok büyük anlam taşımaktadır. Hiçbir olay ve terör ülkelerimiz arasındaki ilişkileri bozamayacaktır. Bu vesileyle başta Sayın Başkan Putin ve Sayın Başbakan Medvedev olmak üzere tüm Rus halkına, Sayın Karlov'un ailesine başsağlığı diler ve taziyelerimizi sunarız."

(BK-ÖS-Y)



23.12.2016 14:07:42 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER