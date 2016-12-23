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Şeb-i Arus ve Şehitleri Anma Gecesi büyük beğeni topladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, Mevlana'nın vuslatının 743'üncü yılı dolayısıyla ve Şehitler anısına Şeb-i Arus ve Şehitleri Anma Gecesi düzenledi. Düzenlenen özel gecede sahne alan Şehzadeler Belediyesi korosu okuduğu ilahi ve marşlarla bedesteni dolduran vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteninde Şeb-i Arus ve şehitleri anma özel gecesi düzenledi. Düzenlenen geceye Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Meclis Üyesi Ali Özyiğit, Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Songüler, Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler anısına okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede, ilk olarak sahne alan Şehzadeler Belediyesi Çocuk Korosu, okuduğu marşlar ile izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Sonrasında sahneye çıkan yetişkinler korosu 2 saat boyunca okuduğu ilahi, kahramanlık türküleri ve marşlarla salonu dolduran vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi Korosunun başarılı bir koro olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bu akşam burada Hazreti Mevlana'nın büyük vuslatının 743'üncü yıl dönümü vesilesi ve aziz şehitlerimiz anısına böyle bir gece tertip ettik. Şehzadeler Belediyemizin son derece başarılı olan çocuk ve yetişkinle korosu kulakların paslarını sildiler. Koromuzun, kahramanlık türküleri ve okuduğu ilahiler ile adına anlamına uygun bir gece yaşamış olduk. Böylesine güzel bir gece yaşattıkları için saz ekibimize ve çok değerli koromuza çok teşekkür ediyorum, hepsini kutluyorum. Bu güzel koromuzun oluşumunda büyük katkı ve emekte bulunmuş olan çok değerli mesai arkadaşımız Sayın Ahmet İnce'yi de tebrik ediyorum. Bu gece en önemlisi de bu soğuk havaya rağmen bizleri yalnız bırakmayarak bu tarihi salonu dolduran siz vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çelik konuşmasının ardından Koro Şefi Ahmet İnce'ye çiçek takdim ederek koro üyeleri ile hatıra fotoğrafı çekildi. Gecenin sonunda koronun seslendirdiği Fatih Marşı bütün vatandaşlarla birlikte büyük bir coşku ile hep bir ağızdan okundu.

(SC-Y)



23.12.2016 14:12:04 TSI

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