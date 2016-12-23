Diyarbekirspor'un kadın futbolcuları rekora koşuyor
DİYARBAKIR (İHA) - Kadınlar Futbol 3. Lig 8. Grup takımlarından Diyarbekirspor, tarihi bir başarıya koşuyor.
İlk kez katıldığı 3.Lig'de başarıdan başarıya koşan Diyarbekirspor'un kadın futbol takımı, kırılması güç bir rekora doğru yol alıyor. 8. Grup'ta oynadığı 6 maçı da kazanan kadın futbolcular, rakip fileleri tam 41 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol görerek tüm gruplarda en fazla gol atan ve en az 1 gol yiyen takım oldu. Son olarak geçen hafta Diyarbakır'da karşılaştığı Siirt Hasbeyspor'u 4-0 yenen kadın futbol takımı, bu hafta sonu deplasmanda 1955 Batman Belediyespor'la karşılaşacak.
(MÇ-MP-Y)
23.12.2016 14:11:47 TSI
NNNN