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Altunyaldız, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Vekili Valeh Aleskerov ile bir araya geldi.

23 Aralık 2016 Cuma, 14:14
Altunyaldız, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Vekili Valeh Aleskerov ile bir araya geldi.
Altunyaldız, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Vekili Valeh Aleskerov ile bir araya geldi.

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Vekili ve Enerji Komisyonu Başkanı Valeh Aleskerov'u TBMM'de kabul etti.
Kabulde AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve MHP Hatay Milletvekili M. Necmettin Ahrazoğlu da hazır bulundu. Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 25. Yılını kutlayarak sözlerine başlayan Altunyaldız, Azerbaycan'ın kısa bir zaman diliminde her alanda göz kamaştırıcı başarılara imza attığını ifade ederek, "Stratejik ortağımız Azerbaycan'ın bu başarılarını memnuniyetle takip etmekte ve kıvanç duymaktayız" dedi.
Altunyaldız ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturdukları üçlü toplantı süreçlerinin bölgesel istikrar, barış ve refaha katkı sağlayan önemli mekanizmalar haline geldiğini belirtti.
"Türkiye ve Azerbaycan dünyaya örnek olacak projelere imza attı"
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ve TANAP gibi önemli projelerle ekonomik ve enerji alanlarında örnek teşkil edecek adımlar atıldığını belirten Altunyaldız, iki ülke arasındaki kardeşlik bağının bu adımlardan çok daha güçleneceğini vurguladı. Mevcut ticaret yolları ve lojistik sistemlerinin ihtiyaca cevap veremediğini ifade eden Altunyaldız, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması ve güncelleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz"
Altunyaldız, "Türkiye olarak uzunca bir süredir tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bölgesel ekonomik entegrasyona katkı sağlayacak ulaştırma, gümrük, enerji gibi alanlarda projeler hayata geçiriyoruz. Çin'den Avrupa'ya uzanan kuzey hattını tamamlayıcı bir nitelik taşıyan ve Çin ile Avrupa arasında ilave bir bağlantı koridoru açan "Orta Koridor" projesi, Türkmenistan (Türkmenbaşı) ve Kazakistan (Aktau) rotalarıyla Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a (Bakü), devamında da Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla ülkemiz üzerinden Avrupa'ya erişim perspektifi sunmaktadır. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak Orta Koridora ilişkin olarak ülkemizdeki önemli projeleri de hayata geçirmekteyiz. Asya ve Avrupa kıtalarını su altından tüp geçit ile bağlayan Marmaray'ı faaliyete geçirdik, Avrupa ile Asya'yı 3. defa birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, 26 Ağustos 2016 tarihinde törenle hizmete açtık. 20 Aralık 2016 tarihinde de Avrasya Tüneli hizmete girdi. Artık iki kıtayı denizin altından karayoluyla da birbirine bağladık. 3. Havalimanı inşaatını da hızla yapmaktayız" ifadelerini kullandı.

"Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı"
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin 2017 yılında tamamlanmasının beklendiğini belirten Altunyaldız, Edirne-Kars Hızlı Tren ve Demiryolu projesinde de önemli mesafe kaydedildiğini vurgulayarak, böylelikle, Doğu-Batı güzergahında Hazar Denizi yoluyla Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir demiryolu bağlantısının ortaya çıkacağını kaydetti.

"Bölgemizde teröre karşı birlikte mücadele ediyoruz"
Suriye ve Irak'ta barınan DEAŞ'in, intihar saldırıları gibi eylemlerinin yanı sıra roketler ve bombalar ile ülkemize doğrudan saldırdığını belirten Altunyaldız, büyük şehir merkezlerinde ve sınır bölgelerinde gerçekleşen saldırılar sonucu yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, birçok vatandaşımızın yaralandığını vurguladı. Altunyaldız, ayrıca komşu coğrafyalardaki ihtilaflar sonucu, 2,7 milyon Suriyeli ve aralarında Iraklıların da bulunduğu ilave 300 bin kişi ile birlikte topraklarımızda 3 milyon kişiyi misafir ettiklerini ifade etti. PKK terör örgütünün, 30 yıldır sürdürmekte olduğu terör eylemlerini siyasi atmosfere zarar vermek amacıyla 2015 yılının ortalarından bu yana yoğunlaştırdığını ifade eden Altunyaldız, "Tüm bu olaylar karşısında Azerbaycan yanımızdaydı, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"FETÖ'ye karşı ortak mücadele tavrı"
15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, kardeş Azerbaycan'ın Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına verdiği tam destek için minnettarlığını belirten Altunyaldız, "Azerbaycan'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı basın-yayın ve eğitim kurumlarının faaliyetlerine ivedilikle son verilmesi, Azerbaycan'ın ülkemizde meydana gelen gelişmelere karşı her zaman sergilediği hassasiyeti bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.
Altunyaldız, Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları temelinde gecikmeksizin çözümlenmesi, Azerbaycan'ın sergilediği samimi iradenin ve son dönemde yeniden yaptığı barış ve çözüm çağrılarının ivedilikle karşılık bulması gerektiğini vurgulayarak, "Yukarı Karabağ sorunu ile ilgili Azerbaycan tezinin her platformda yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
(AH-Y)

23.12.2016 14:16:04 TSI
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