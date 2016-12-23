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Bolu Valisi Baruş'tan günlük kiralanan evler için muhtarlara uyarı

- Bolu Valisi Aydın Baruş;

- "Güvenlik birimlerine haber vermeden günlük kiralama yapanlara ağır ceza gelecek"



(Fotoğraflı)



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu Valisi Aydın Baruş, günlük kiralanan evlerin gözlem altında tutulması için muhtarlara çağrıda bulunarak, güvenlik güçlerine haber vermeden günlük kiralama yapanlara çok ağır para cezaları uygulanacağını söyledi.

Bolu Valisi Aydın Baruş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2017 yılı mütevelli heyetinde yer alacak üyelerin seçimine katıldı. Vali Baruş toplantıda yaptığı konuşmada, günlük olarak kiralanan evlerin mutlaka jandarma ve emniyet yetkililerinin haberi olması gerektiğini ifade ederek mahalle muhtarlarını bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Vali Baruş, "Mahallenizde bu tür yerler varsa bunları emniyet veya jandarmayla paylaşın. Bildiğiniz gibi konutlar belirli bir süre kiraya veriliyor ancak bunun dışında günlük dairesini kiraya verenler var. Bunların tespiti noktasında çalışıyoruz. Bunun için yeni düzenleme yapıldı. Otel, konaklama veya kiralanan yerde bir kişi bile kalsa bunu bildirme zorunluluğu getirildi. Emniyet ve jandarmanın kimlik paylaşım sistemine bağlanması için 20 Ocak'a kadar süre tanındı. Bu tarihten sonra emniyet ve jandarmayla bağlantısını sağlamayan olursa çok ağır cezalar getirildi" diye konuştu.

"Güvenlik açısından risk oluşturuyor"

Bu tür yapıların güvenlik gerekçesiyle risk oluşturduğunu ifade eden Baruş, "Kiralamayı yaptığı halde veya gecelik konaklama yaptırdığı halde ev veya tesis fark etmez, bu bağlantı yapılmadıysa ilgililer çok ağır para cezalarına maruz kalacak. Buna dikkat edilmesi lazım. Günlük kiralama yapılan yerler hepimizin güvenliği açısından da risk oluşturuyor. Çünkü gelen gideni takip noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Bunun için mahallenizde bu tür yerler varsa bunları emniyet veya jandarmayla paylaşın" dedi.

(BV-İÇ)



23.12.2016 14:17:59 TSI

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