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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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İnşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı

23 Aralık 2016 Cuma, 14:23
İnşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı
İnşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Efendibey Mahallesi'nde bir inşaattan inşaat malzemelerini çalındığı ihbarı alan Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayını U.Ş (20) ve HB'nin (17) yaptığını belirledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Niğde Asayiş Müdürlüğüne götürüldü.
(YE-SK)

23.12.2016 14:26:15 TSI
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