23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'den sınav motivasyonu semineri

23 Aralık 2016 Cuma, 14:27
Büyükşehir'den sınav motivasyonu semineri
Büyükşehir'den sınav motivasyonu semineri

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü "Eğitim için El Ele" projesi kapsamında öğrencilere sınav motivasyonu semineri verildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarafından hayata geçirilen "Eğitim için El Ele" projesi kapsamında öğrenciler için sınav motivasyonu semineri düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda düzenlenen seminere proje kapsamında eğitim alan öğrenciler ve gönüllü eğitmenler katıldı. Neyzen Yunus Bozdoğan'ın gerçekleştirdiği ney dinletisiyle başlayan sınav motivasyon seminerinde Barış Balcı, kaygı ve kaygıyı oluşturan nedenler, sınav kaygısı ile başa çıkma yolları, soruları doğru çözme teknikleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Başarının her çocuk için ayrı tanımlandığını dile getiren Barış Balcı, "Var olan başarı potansiyelinin, gidebildiği en iyi yere gitmesi için yapılacak temel davranış biçimleri vardır. Çocuğun sınava hazırlık sürecinde ders dinleme potansiyelini yükseltmek, tekrar mekanizmasını iyi kurmak, çözdüğü soru sayısını artırmak, sınava odaklanmasını sağlamak gibi konularla özel olarak ilgilenmek gerekir" dedi.
(MT-Y)

23.12.2016 14:30:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Subaşıoğlu gençlere tecrübelerini aktardı
YEREL

BAŞKAN SUBAŞIOĞLU GENÇLERE TECRÜBELERİNİ AKTARDI
Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası başlıyor
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLIYOR
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
AK Parti Denizli Milletvekili Tin:
YEREL

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ TİN:
Eski vekil Aslan'ın acı günü
YEREL

ESKİ VEKİL ASLAN'IN ACI GÜNÜ
Başkan Subaşıoğlu, DTO meclis toplantısına katıldı
YEREL

BAŞKAN SUBAŞIOĞLU, DTO MECLİS TOPLANTISINA KATILDI
Denizlili Gazeteciler Seminerde Buluştu
YEREL

DENİZLİLİ GAZETECİLER SEMİNERDE BULUŞTU
Acıpayamlı öğrencilerden Halep'e destek
YEREL

ACIPAYAMLI ÖĞRENCİLERDEN HALEP'E DESTEK
Denizli Büyükşehir'den Milli Şair'e vefa
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN MİLLİ ŞAİR'E VEFA
Rıdvan Dilmen'in acı günü
YEREL

RIDVAN DİLMEN'İN ACI GÜNÜ
Rıdvan Dilmen'in acı günü
YEREL

RIDVAN DİLMEN'İN ACI GÜNÜ