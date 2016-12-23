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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Resim yarışmasında dereceye giren Türk ve Suriyeli öğrencilere ödülleri verildi

23 Aralık 2016 Cuma, 14:31
Resim yarışmasında dereceye giren Türk ve Suriyeli öğrencilere ödülleri verildi
Resim yarışmasında dereceye giren Türk ve Suriyeli öğrencilere ödülleri verildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi tarafından organize edilen Resim Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Kilis'te Türk öğrenciler için düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü temalı, Suriyeli öğrenciler için gerçekleştirilen 'Umudun ve Barışın Ana Şehri Kilis' temalı resim yarışmalarında düzenlemiş dereceye giren 12 öğrenciye ödülleri verildi. Ödül törenine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir de katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Komisyonca seçilip dereceye giren resimlerin sahiplerine Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından ödülleri verildi. Birincilere çeyrek altın ve bisiklet, ikincilere flaş bellek ve bisiklet üçüncülere ise sadece bisiklet ödülü verildi.
Başkan Kara yaptığı açıklamada "Bugün burada öğrencilerimiz 2 önemli konuyu birbirinden güzel resimlerle bize ifade etmişlerdir. Bu marifetli ellerin sahiplerini takdir ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

23.12.2016 14:33:16 TSI
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