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AŞT 'Kukla Tiyatrosu' perdelerini açıyor

23 Aralık 2016 Cuma, 14:31
AŞT 'Kukla Tiyatrosu' perdelerini açıyor
AŞT 'Kukla Tiyatrosu' perdelerini açıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Türkiye'de bir ilke imza atarak, Kukla Tiyatrosu Birimi kurdu. Kukla Tiyatrosu 24 Aralık Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00'te yapılacak iki özel gösteriyle ilk kez seyirci ile buluşacak.
AŞT'nin çocuk ve gençleri tiyatronun farklı türleri ile buluşturmak amacıyla kurduğu ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kukla Tiyatrosu Birimi, yeni sezonda perde diyor. Çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüten Kukla Tiyatrosu Birimi'nin sorumluluğunu ise Antalya Şehir Tiyatroları oyuncusu Mustafa Doğan Ayhan üstleniyor.

"Elbise var insan yok, insan var elbise yok"
Kukla Tiyatrosu Birimi'nin sanat danışmanlığını, çocuklar ve gençler arasında çok kültürlü bir platform oluşturmayı amaçlayan Pasaport Tiyatro Prodüksiyon kurucusu Jules Mathiessen üstleniyor. Perdelerini "Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok" adlı oyunla aralayacak olan AŞT Kukla Tiyatrosu Birimi, 24 Aralık Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00'te yapılacak ücretsiz iki özel gösteri ile seyircilerini ağırlayacak. Giyinmeyi çok seven ve tüm parasını kıyafetlere harcayan bir kralın iki düzenbaz tarafından kandırılmasının anlatıldığı bu neşeli ve öğretici masal, AŞT sahnesinde kuklalar ile can buluyor. Ünlü masal yazarı Hans Christian Andersen'in eserinden sahneye uyarlanan oyunun yönetmenliğini de yine Jaques Mathiessen üstleniyor.

Çirkin ördek yavrusu Ocak'ta
Kukla Tiyatrosu Birimi, yine Hans Christian Andersen'in en bilinen masallarından biri olan "Çirkin Ördek Yavrusu" adlı oyunu minik izleyicileriyle buluşturacak. Bu oyunun yönetmenliği ve kukla tasarımları ise Litvanyalı Sanatçı Martynas Lukosius'a ait. Provaları süren oyun, Ocak ayı sonunda sahnelenecek. Çocukların duygusal zekalarının gelişiminde, yaratıcılık kapasitelerinin ortaya çıkmasında ve öğrenme süreçlerinin sorunsuz devam etmesinde sanatın özellikle de tiyatronun çok etkin bir rolü olduğunu söyleyen Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimi'nin ardından hayata geçirdikleri Kukla Tiyatrosu Birimi ile kurum olarak gelecek nesiller için sağlam bir adım daha attıklarını belirtti.
(SÇ-SÇ-Y)

23.12.2016 14:35:16 TSI
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