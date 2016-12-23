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En anlamlı Anıt Proje ödülü Kafaoğlu'na

23 Aralık 2016 Cuma, 14:32
En anlamlı Anıt Proje ödülü Kafaoğlu'na
En anlamlı Anıt Proje ödülü Kafaoğlu'na

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - 15 Temmuz kahramanlarının anıtını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "En anlamlı anıt projesi ödülü"nü kazandı.
İmza Ajans ile Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırmalar Merkezinin ortaklaşa düzenlediği Altın Arı Belediyecilik Ödülleri töreninde Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yılın "En anlamlı anıt projesi" ödülene layık görüldü. Kafaoğlu, 15 Temmuz Şehitleri ve Ömer Halisdemir Anıtı ile kahramanlarını unutulmaz kılan proje ödülünü, Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün elinden aldı.
Ankara The Green Park Hotel'de gerçekleşen ödül töreninde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Bu ödül bizi daha da motive edecek. Biz ödülü 15 Temmuz Şehitleri adına yaptığımız anıt dolayısıyla aldık. Anıt henüz yüzde 90-95'ler seviyesinde. Yapımı devam eden anıt basında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 9 metre çapında Türk bayrağımızın içerisindeki dev hilali zemine yerleştirdik, önünde de yıldızımız var. Hilalin içerisine 249 şehidimizin ismini yazdık, en ortasına da şehitlerin piri, o gece ilk kurşunu atan Ömer Halisdemir'in resmini koyduk, bu resmin yanına da o gece şehit olan Balıkesir'li iki özel harekatçı polisin resimleri ve diğer tüm şehitlerin isimleri burada yaşatılacak" dedi.
Anıttaki yıldızın üzerine 30 küçük yıldız daha koyduklarını ve bu yıldızların da Şehit Ömer Halisdemir'in vücuduna isabet eden 30 kurşunu simgelediğini söyleyen Kafaoğlu, "Hilalin arkasına 15 Türk bayrağı dimdik, o da 15 Temmuz'u ifade ediyor. Anıt arkasına dev sinevizyon koyacağız ve gelen bütün ziyaretçiler 15 Temmuz akşamı yaşanan menfur saldırıyı ve yüce Türk milletinin gösterdiği fedakarlık ve özveriyi izleyecek. 15 Temmuz Kurtuluş savaşından sonra yaşanan en büyük tehlikeydi. Şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyorum. Şehitlerini unutan bir milletin geleceği olamaz, 15 Temmuz'u gelecek nesillere iyi anlatmak için yerel yönetimlere büyük işler düşüyor" dedi.
(TS-

23.12.2016 14:35:38 TSI
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