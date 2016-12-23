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Öğrencilerden Halep'e yardım



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de liselere ait pansiyonlarda kalan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasına destek oldu.

Bingöl Atatürk Anadolu Lisesi ile Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait pansiyonlarda kalan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan ve il genelinde Bingöl Müftülüğü aracılığıyla yürütülen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasına destek verdi. Halep'te Müslümanlar için 4 poşet kullanılmamış elbise ve 300 TL para toplayan liseli öğrenciler, yardımlarını İl Müftülüğüne ulaştırılması için Saray Cami İmamı Bilal Bayram'a teslim etti. İl genelinde camilerde toplanan yardımlar, müftülük aracılığıyla Halep'e ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderilecek.

(YA-MP-Y)



23.12.2016 14:37:23 TSI

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