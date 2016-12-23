YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Tamer Yılmaz'dan 25 Aralık mesajı

Rektör Tamer Yılmaz'dan 25 Aralık mesajı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşunu kutlayarak, "Gaziantep, tarihte kendi kendini kurtaran şehirlerden biri olma onurunu yaşamış muhteşem bir direnişin sembolü olmuştur" dedi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Gaziantep'in Düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutladı. Rektör Yılmaz, "Tarihi şanla şerefle dolu Gaziantep kısıtlı imkanlara rağmen namusu, toprağı ve şerefi uğruna birlik ve beraberlik içerisinde yaptığı onurlu ve soylu bir mücadelenin neticesinde, tarihte kendi kendini kurtaran şehirlerden birisi olma onurunu yaşamış ve muhteşem bir direnişin sembolü olmuştur. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin vatanı için gösterdiği azmin en güzel örneğini teşkil etmektedir. Bu düşüncelerle, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümünü kutluyor.25 Aralık Kurtuluş Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

(SD-Y)



23.12.2016 14:36:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER