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"Buzul Kıta Antarktika" fotoğraf sergisi açıldı

23 Aralık 2016 Cuma, 14:36
"Buzul Kıta Antarktika" fotoğraf sergisi açıldı
"Buzul Kıta Antarktika" fotoğraf sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi'nde "Buzul Kıta Antarktika'dan Yansımalar" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Arda Tonay'ın 2014- 2016 yılları arasında Antarktika'ya yaptıkları seferler ve bilimsel çalışmalarının karelerinden oluşan 'Buzul Kıta Antarktika'dan Yansımalar' adlı fotoğraf sergisi Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi'nde ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Müzeler Dairesi Başkanı İlyas Çopur, sergide yer alan fotoğrafların büyük zorluklar içerisinde çekildiğine dikkat çekerek "Prof. Dr. Bayram Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Arda Tonay'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu özel fotoğrafları Antalyalılarla buluşturdukları için mutluyuz. Vatandaşlarımız Türkiye'de bilim adamlarının neler yapabileceğine ve neler yaptığına bu sergide tanıklık edebilir. Müzemizdeki bu sergiye Antalyalıların büyük ilgi göstereceğine de inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye'deki ilk sergi
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk de Deniz Biyolojisi Müzesi'nin çok özel bir müze olduğunu belirtti. Öztürk, "Bu sergi Türkiye'de ilk Antarktika sergisi olma özelliğini taşıyor. Hedefimiz bu sergimizi diğer illere taşımak ve orada yaşananlarla ilgili bilgi vermek. Çünkü hem iklim değişikliği hem de ozon tabakası ilk defa Antarktika'da ortaya çıktı. Bu 3 yıllık dönemde çektiğimiz fotoğraflardan oluşan bir sergi. Bu sergiyi açmamızda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ve diğer yetkililere çok teşekkür ederim" dedi.

Fotoğraflarla Antarktika'ya yolculuk
150 fotoğrafın yer aldığı sergide Antarktika'nın buzul tipleri, canlıları, bilimsel ve sosyal yaşamı konu alınıyor. Sıradışı sergi, birçok devletin hem ulusal çıkarları adına hem de insanlığın geleceği adına araştırmalar yaptığı Antarktika'nın bilimsel ve kültürel değerinin anlaşılmasını etkileyici fotoğraf kareleriyle ele alıyor. Ayrıca sergi, kamuoyunda sıkça tartışılan, buzulların erimesi, akıntıların özelliklerinin değişmesi, deniz canlı kaynaklarının sürdürülebilirliği, deniz koruma alanları ve her şeyden önce beyaz kıtanın korunması konularında bir duyarlılığı da ortaya koyuyor. Ziyaretçiler, buzul kıtanın dünü ve bugününe, biyolojik çeşitliliği ve zenginliklerine tanıklık ediyor.
"Buzul Kıta Antarktika'dan Yansımalar" Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi'nde iki ay süreyle gezilebilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

23.12.2016 14:39:36 TSI
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